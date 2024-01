La tremenda sentencia de Andy Murray que sacude al tenis, tras caer ante Etcheverry en Australia: “Resulta muy…”

Luego de ser vapuleado por Tomás Etcheverry, Andy Murray se volvió a plantel el retiro del tenis profesional. La derrota en sets corridos ante el argentino (6-4, 6-2 y 6-2) impactó de manera muy negativa en los ánimos del británico de 36 años, finalista en el Abierto de Australia en cinco ocasiones, quien comienza a pensar en un eventual retiro que se podría dar en este 2024

"He tenido sensaciones totalmente opuestas a las del año pasado en este torneo, resulta muy difícil terminar así", dijo muy caído anímicamente y agregó: "Tengo una idea de lo que me gustaría jugar antes de retirarme, pero los plazos se reducen cuando tengo actuaciones como la de hoy".

Etcheverry borró de la cancha a Murray.

"Necesito pensar en ello. He hablado varias veces de esto con mi familia y mi equipo, saben cómo me siento. Las cosas no han salido bien y estuve apático en todo momento… no entiendo por qué he jugado tan mal porque llevaba diez días entrenando muy bien", expresó en una conferencia de prensa que dejó más dudas que certezas.

A lo largo de su carrera, Murray fue un complicado rival para el "Big Three" conformado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, llegando incluso a ser número 1 del mundo entre 2016 y 2017 y ganando tres títulos de Grand Slams (el US Open en 2012 y Wimbledon en 2013 y 2016).

Desde 2019 el británico juega con una prótesis de metal en la cadera, producto de una delicada lesión que lo hizo perderse gran parte de las temporadas 2017 y 2018. Aún resta esperar la confirmación de Murray, pero hay muchas posibilidades de que su retiro sea este año en Wimbledon.