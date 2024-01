El particular motivo de la ausencia de Messi en los premios The Best

La ausencia de Lionel Messi en los premios The Best, otorgados por la FIFA, llamó muchísimo la atención. El argentino está ternado junto a Erling Haaland y Kylian Mbappé para conseguir el galardón más importante, que distingue al mejor futbolista del 2023. ¿Por qué se ausentó el futbolista del Inter Miami?

Resulta que la pretemporada del equipo estadounidense comenzó el sábado y Messi optó por quedarse en para realizar la preparación física y futbolística junto a sus compañeros, dado que es consciente que tendrá un 2024 de mucha actividad y sentar bases sólidas será muy importante.

La gala de los The Best se está llevando a cabo en Londres y no es un motivo menor, dado que son ocho horas y media de avión lo que separa a Miami de la capital de Inglaterra. De todas formas, resultó extraño que el capitán de la Selección argentina no diga presente en un evento de esta índole.

Tras tomar la decisión de focalizarse en su club, Messi ya se prepara para lo que será su primer partido en el año. El equipo dirigido por Gerardo Martino tendrá su primer amistoso este viernes a las 22 en Salvador ante la selección local.