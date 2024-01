"Ayudaré y haré todo lo que pueda para que Loeb gane el Dakar"

Nasser Al-Attiyah se quedó sin posibilidades de pelear por la victoria en la etapa reina del Dakar que se extendió por 48 horas. El qatarí perdió más de dos horas por complicaciones mecánicas en el Hunter y sus chances se esfumaron. Quien ahora pelea por la carrera es su compañero Sebastién Loeb a quien le brindó todo su apoyo con una frase contundente.

"La idea es ayudar a Seb (Loeb) a ganar el Dakar. Haré todo lo que pueda para que así sea", expresó Nasser con respecto a la cerrada lucha que mantendrá el francés con Carlos Sainz (Audi). Este domingo el galo aseguró, tras ganar la séptima etapa del Dakar y recortar algo más de diez minutos, que "siempre" le gusta "luchar" contra el español y que "no es fácil ganarle".

Nasser avisó que ayudará a Loeb si es necesario.

Consultado por la posible ventaja táctica que puede tener al salir primero en la siguiente etapa y su compañero de equipo tercero, dijo que no quiere "usar la ayuda de Nasser". "Si él necesita ayudarme es que algo no está yendo demasiado bien para nosotros. Espero no necesitar eso, pero si son tres pinchazos y él está cerca, claro que será buena su ayuda", reconoció.

Sobre el tiempo que ganó a Sainz, el nueve veces campeón del mundial de rallys subrayó que "por supuesto que es bueno" recortar un tercio de la diferencia que tenía el español en la general e incidió en que "aquí todo puede decantarse hacia un lado u otro en cualquier momento", por lo que "hay que mantenerse concentrados y hacer una buena navegación".

Sainz, por su parte, expresó que fue "la peor -etapa- del rally hasta el momento" y tuvo "muy difícil encontrar un par de puntos", lo que les obligó a dar la vuelta en algún tramo, aunque resaltó que tampoco perdieron "mucho por la navegación".