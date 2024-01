La tremenda confesión de Facundo Farías sobre su venta a Inter Miami: "Tuve que dejar..."

El mediocampista Facundo Farías, actualmente en Inter Miami, disparó en las últimas horas contra la ex Comisión Directiva de Colón de Santa Fe. El futbolista, que tiempo atrás estuvo en el radar de River y Boca, reveló que tuvo ceder el porcentaje que le correspondía de su traspaso a las Garzas, de lo contrario el pase no iba a concretarse.

"Tuve que dejar el 15 por ciento de mi pase al club para las inferiores, o no me vendían", manifestó el joven futbolista. "Lo que más me molestó fue que el dinero se iba a usar para mejorar las divisiones inferiores. La verdad es que el club necesita mejorar y todavía no hay cambios. Ni en la pensión, ni en nada. Ojalá pueda haber algo para que al menos los chicos tengan para entrenar".

Farías fue campeón de la Leagues Cup junto al mejor jugador del mundo.

En declaraciones a radio Sol Play de Santa Fe, Farías continuó con su descargo contra los directivos, quienes no cumplieron con lo pactado: "No hay un buen trato para los chicos, muchos entrenaban con las pelotas de YPF. Estoy esperando que al menos les den una pelota oficial".

A finales del mes de julio del 2023 Inter Miami desembolsó, por el 70 por ciento del pase del futbolista de 21 años, una suma cercana a 5.500.000 de dólares. Ante esta situación, advirtió: "Gente que no movió un pelo para mi venta vio plata, con la otra no sé qué pasó. Eso ya no era un tema mío".

Por otra parte, y acerca del descenso de Colón a Primera Nacional, expresó que "Es una lástima donde está, donde lo llevaron. Colón es un club grande y no merecía bajar de categoría. Ojala que sean los chicos los que saquen el club adelante. Ojalá que empiecen a trabajar y a proyectar sobre los chicos que son los que están poniendo el pecho".