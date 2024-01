Diego Martínez debuta en Boca ante Gimnasia y Tiro en Salta: horario y cómo verlo en vivo

Boca Juniors hará su debut bajó la conducción táctica de Diego Martínez cuando juegue un encuentro de pretemporada ante Gimnasia y Tiro de Salta, reciente campeón del Federal A y ascendido al Nacional. El partido se jugará con entradas agotadas en el estadio Padre Ernesto Martearena, desde las 21 y con televisación por parte de la aplicación Star+.

La expectativa de ver al equipo de Martínez se palpita en la provincia norteña más allá de algunas ausencias y de la clara salvedad de que el encuentro será preparatorio, con el objetivo de alcanzar el mejor nivel físico y futbolístico para la competición. Boca afrontará en 2024 la Copa de la Liga, Copa Sudamericana, Copa Argentina y la Liga Profesional.

El hincha espera un equipo abierto, ofensivo, vertical en su movimientos tácticos tal el estilo del ex entrenador de Tigre y Huracán, más allá de un paso como técnico de las inferiores boquenses. El xeneize ya no cuenta con su "joya" Valentín Barco, quien emigró al Brighton de la Premier League inglesa, y tampoco estarán Cristian Medina y Ezequiel Fernández, convocados al Sub 23.

En principio Martínez apuesta a un esquema 4-3-1-2, con una probable formación compuesta por Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi; Guillermo Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Luca Langoni y Miguel Merentiel.

Gimnasia y Tiro, con la dirección técnica de Rubén Forestello, ascendió al Nacional tras ser campeón del Federal A al vencer en la final a Douglas Haig de Pergamino, en definición desde el punto penal tras haber igualado. El equipo salteño regresó a la máxima categoría de ascenso luego de 23 años y tiene como refuerzos a Martín Esparza (Almagro), Enzo Fernández (Juventud Antoniana) , Ariel Chávez (Flandria), Brian Duarte (Bolivar), Ezequiel Neira (Instituto), Maximiliano Ibáñez (9 de Julio de Rafaela), Tomás Attis (Sportivo Belgrano), el arquero Facundo Abraham (Mandiyú), Lautaro Gordillo (Ferro) y Juan Galetto (Patronato).