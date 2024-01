Alario fue presentado en Inter, pero habló de su trunca llegada a River: "No se dio porque..."

Lucas Alario fue uno de los delanteros que se nombró para llegar a River en este mercado de pases. Su apellido generó mucha ilusión entre los hinchas del Millonario, pero el futbolista terminó acordando su llegada al Inter de Porto Alegre y su vuelta a Núñez deberá esperar. El Pipa fue presentado en su nuevo club y contó detalles de la pequeña novela en la que estuvo implicado.

En primer lugar, para despejar todo tipo de dudas sobre estado físico, mencionó: “Me encuentro en perfectas condiciones”. Y luego comentó: “No la pensé mucho. Sé a la clase de club que vine y al país que vine”.

Alario sonó muy fuerte para llegar al equipo dirigido por Martín Demichelis. De hecho, ante sus intenciones de abandonar el fútbol europeo, se creía que su vuelta al fútbol argentino era más que probable, pero el delantero aclaró: “Negociaciones no llegamos a tener. Si se habló mi nombre, si hubo sondeos, pero nada más. No se dio porque no se tenía que dar. No era River o Inter, no se llegó a ese caso”.

Por último, fue consultado sobre si habló con Rafael Santos Borré, también ex River y vinculado con el equipo de Núñez en este mercado de pases, juegue al conjunto brasileño: “No hablé con Rafa de este tema. Tengo una muy relación, pero no hablé de este tema”.

Alario tuvo muy poca continuidad a lo largo del 2023, dado que solamente disputó 11 encuentros. Además, hace algunos meses pasó por el quirófano por un problema en la rodilla y no pudo cerrar el año jugando. El delantero de 31 años intentará volver a tener continuidad en su juego para encontrarse con su mejor nivel.