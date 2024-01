El Pity Martínez reveló cuál es su sueño con la camiseta de River: "Tengo muchas ganas de..."

River se encuentra en Estados Unidos afrontando la parte más dura de la pretemporada. Desde allí, quien alzó la voz fue Gonzalo Martínez. El Pity, quien retornó al Millonario a mediados de año y ya gritó campeón del Trofeo de Campeones, enfrentó los micrófonos de TyC Sports.

Entre los temas que tocó, el mendocino se refirió a su sueño vistiendo la camiseta del elenco de Núñez. Además, al ser consultado sobre la histórica final de la Copa Libertadores 2018 disputada en el estadio Santiago Bernabéu, reveló que tiene flashes de aquella jornada y que hay momentos que si no los ve en foto, no los recuerda.

Para comenzar, expresó: "Tengo muchas ganas de ser el único jugador de River en ganar tres Libertadores y voy a ir por eso porque tenemos un gran grupo que está para grandes cosas. Me ilusiona mucho. Tengo 30 años y me quedan varios por delante, estoy a un buen nivel y hasta que el cuerpo lo diga pelearé por eso"

"Si bien me sentía bien, me faltaba bastante. Uno a veces quiere jugar y por ahí hay que frenar. Todo apuntaba a este año, me siento muy bien. La dirigencia y el técnico me dieron la oportunidad de venir y me toca volver a estar desde lo futbolístico a la altura de este club", añadió el Pity Martínez.

Para finalizar, sobre el inolvidable 9 de diciembre del 2018, sentenció: "Recuerdo los calambres antes de la corrida. Relojear para atrás y ver a mis compañeros festejaban. Yo que estaba aturdido. El festejo en el piso. Tengo algunos flashes hasta que bajaron las pulsaciones post partido. Hay cosas que si no veo fotos, no me acuerdo, así que imaginate la adrenalina de ese momento"