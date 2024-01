La sentencia de Nacho Fernández sobre la salida de Enzo Pérez de River: "Yo sé algunas cosas..."

El fin de la pasada temporada dejó un sabor agridulce en los hinchas de River. Tras la coronación del equipo en el Trofeo de Campeones, se confirmó lo que era un secreto a voces: la salida de Enzo Pérez. El mendocino, capitán y referente del club de sus amores, habló en conferencia de prensa e informó que el de Rosario Central fue su último partido en la institución.

En las últimas horas quien se refirió a esta situación fue Nacho Fernández. Desde Estados Unidos, en su diálogo con ESPN, manifestó: "Fue un poco extraña la salida de Enzo. Un referente del club, con quien yo en lo personal me llevaba muy bien. Son etapas que se cumplen, él tomó la decisión de irse, él sabrá sus razones. Los que tienen que saber ya deben estar al tanto así que ojalá le vaya muy bien en su nuevo camino".

"Yo sé algunas cosas, compartí vacaciones, pero él es una persona reservada con esas cosas, tiene muchísimos códigos y tampoco hablamos mucho tiempo de esto. Son decisiones personales, están bien y hay que aceptarlas", añadió el campeón de la Copa Libertadores 2018.

Con respecto al ánimo del plantel en el inicio del año, Fernández expresó: "Lo estamos pasando muy bien, una buena pretemporada, exigente como todas. Con un grupo y energías renovadas. Esperemos llegar de la mejor manera al arranque del torneo. Arrancamos todos de cero, con las mismas ganas y expectativas. Nos entrenamos para estar dentro del once, pero somos muchos jugadores y el técnico decide quién juega y quién no. Al que no le toca tiene que seguir entrenando de la misma manera o mejor para ganarse un lugar".

Para finalizar, el referente de River aclaró que todos empiezan desde el mismo lugar y que a esta altura del año no hay titulares ni suplentes para el DT: "No puedo decir ahora si me veo de titular o en el banco, lo que sí, me estoy entrenando de la mejor manera para poder ganarme un lugar. Lo que conseguí en el club ya pasó, quedó atrás, hay cosas que son inolvidables pero hoy en día tenés que competir de nuevo y el técnico va a elegir a los que mejor estén. No porque tenga una historia en el club voy a arrancar de titular".