En vivo: Deportivo Maipú recibió dos mazazos seguidos y pierde 3-1 con Atlanta en Villa Crespo
Deportivo Maipú, que había sufrido un tanto sobre el cierre de la primera etapa, llegó a la igualdad por Gobetto. Sin embargo, Binsanz puso el 2-1 para el local.
Deportivo Maipú no pudo sostener el 1-1 que había alcanzado por intermedio de Juan Pablo Gobetto y ahora pierde 2-1 frente a Atlanta en el estadio León Kolbovski, por la fecha 5 de la Zona B de la Primera Nacional.
El primer tanto del Bohemio llegó a los 45' del primer tiempo por intermedio de Federico Bisanz, con un cabezazo perfecto.
El gol de Bizans para el 1-0 de Atlanta frente a Maipú
Juan Pablo Gobetto puso el 1-1 para Maipú en Villa Crespo
Doblete de Federico Bisanz para el 2-1 de Atlanta
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