La contundente frase de Franco Armani sobre su continuidad en River: "Dije que mi idea era retirarme en Nacional, pero..."

Franco Armani se prepara para una nueva temporada defendiendo los tres palos de River. El arquero, quien llevará la cinta de capitán en su brazo izquierdo tras la salida de Enzo Pérez, se encuentra en Estados Unidos afrontando la parte más dura de los trabajos de cara a un año que será exigente.

Durante la tarde de este jueves el campeón del Mundial de Qatar 2022 con la camiseta de la Selección argentina brindó una entrevista en la pantalla de TyC Sports y habló de todo. Entre otras cosas, el Pulpo se refirió a los rumores que hubo en torno a su continuidad en el club de Núñez.

Mirá el video

Para comenzar, Armani manifestó: "Durante el año pasado hubo muchos rumores. Pero ofertas no había ninguna. En mi cabeza siempre quise seguir en River. Me gusta cumplir mis contratos y esa era mi idea este año. Cada año que inicia, me siento bien y cómodo acá. Estoy en el lugar que quiero estar".

"El año pasado empezaron a correr un montón de rumores sobre mi continuidad. Y todavía me quedaba un año de contrato acá. No tenía pensado salir de River, es la realidad. Cuando llegué, dije que mi idea era retirarme en Nacional, pero la vida da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar", añadió el ganador de nueve títulos con el Millonario.

Para finalizar Armani, de 37 años, sentenció: "Disfruto un montón estando en River, de los hinchas, del estadio... siempre quise quedarme acá. Mi cabeza estuvo acá todo el tiempo. Ahora comienza otro año y se renuevan las ilusiones. Queremos seguir con nuevos objetivos y ganando muchas cosas. Esta institución demanda ganar títulos".