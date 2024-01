El campeón del mundo en Qatar 2022 que se iría a jugar a Arabia Saudita

Uno de los futbolistas que salió campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina podría meter un importante giro en su carrera y abandonar el fútbol europeo para jugar en la liga de Arabia Saudita, donde se encuentran figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N´Golo Kante, entre tantos otros.

Ángel Correa tendría una importante oferta de la Liga Profesional Saudí, aún no trascendió el equipo, y podría irse del Atlético de Madrid en este mismo mercado de pases, según informó Marca.

Correa no estaría conforme con la cantidad de minutos que viene teniendo en esta temporada, donde lleva disputados 23 partidos y anotados cinco goles. De todas formas, el gran momento que atraviesan Álvaro Morata y Antoine Griezmann explica que el ex San Lorenzo no esté tan arriba en la consideración de Diego Simeone.

Ángel Correa podría abandonar el Atlético de Madrid para jugar en Arabia Saudita.

Desde el equipo Colchonero valoran al futbolista argentino y entienden que es sumamente positivo para aportar una competencia interna necesaria. La idea de que se vaya no es algo que guste demasiado, pero tampoco es considerado un jugador irremplazable. En este contexto, si llega una oferta que les sirva a todas las partes, Correa podría cerrar un ciclo de nueve años en el Atlético de Madrid.

La decisión de Angelito deberá ser muy meditada. En primer lugar, saldría del rodaje europeo y se sumaría a una liga que, si bien está en crecimiento, aún no cuenta con un nivel de competitividad muy exigente. Como consecuencia de esto, una posibilidad que aparece como real es que pierda terreno en la Selección argentina. ¿Se marchará Correa a Arabia Saudita?