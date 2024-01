"Con Messi pasamos un infierno en París, todos los días extrañábamos Barcelona"

Neymar y Lionel Messi fueron objeto de severas críticas por parte de los seguidores del París Saint-Germain al concluir la temporada 2022/23. La eliminación en los octavos de final tanto de la Liga de Campeones como de la Copa de Francia generó una respuesta negativa, centrada principalmente en ellos dos.

Ney contó que no la pasaron nada bien con Messi en París.

En contraste, el entrenador Christophe Galtier y el intocable Kylian Mbappé se vieron en gran medida exentos de la reacción adversa de los aficionados. Durante esos días de intensa presión, que solo se aliviaron con el título en la Ligue 1 y, sobre todo, con la partida de ambos jugadores, Neymar lanzó una cruda frase sobre su paso por París que seguramente tendrá repercusión.

El brasileño, en una charla con Bandsports, realizó una revelación en la que incluyó al astro argentino. "Con Leo (Messi) pasamos un infierno en París. Todos los días extrañábamos estar en el Barcelona”, mencionó y ahondó en el tema, al agregar que su gran amigo fue maltratado, saliendo por la puerta de atrás del PSG.

“Messi se fue de una forma que, futbolísticamente, no se merecía. Por todo lo que es, todo lo que hace, cualquiera que lo conoce lo sabe, es un tipo que entrena, que pelea, si pierde se enfada y fue acusado injustamente, en mi opinión. Me hizo muy feliz que ganara el Mundial. Como pensaba, el fútbol fue justo esta vez”, concluyó.

En los últimos días, el presidente del club arremetió contra Messi quien había sido muy crítico con los directivos por no haberle realizado un homenaje acorde con la consagración de la Selección argentina en Qatar. "No celebramos a Messi porque ganó el Mundial contra Francia y lo ganó contra Kylian (Mbappé) y porque también somos un club francés. Así que no lo celebramos para que los hinchas no lo silbaran", manifestó el directivo qatarí, de acuerdo a lo publicado por el medio francés RMC Sport.