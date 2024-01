El palazo del presidente del PSG a Messi por sus dichos contra el club parisino: "No es un mal chico, pero..."

El presidente de PSG de Francia, Nasser Al-Khelaifi, afirmó que el crack rosarino Lionel Messi no fue agasajado en el club parisino poco después de la conquista de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, porque el rival fue el seleccionado galo.

"No celebramos a Messi porque ganó el Mundial contra Francia y lo ganó contra Kylian (Mbappé) y porque también somos un club francés. Así que no lo celebramos para que los hinchas no lo silbaran", manifestó el directivo qatarí, de acuerdo a lo publicado por el medio francés RMC Sport.

Nasser Al-Khelaifi y Messi, en el Mundial de Qatar.

"Messi es el mejor jugador de la historia. Fue un desafío para él hacer la transición desde Barcelona y venir aquí; de repente. Tengo un gran respeto. Sin embargo, no acepto que hablen mal del PSG. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después", indicó sobre los comentarios del capitán argentino, antes de su incorporación a Inter Miami de Estados Unidos.

Messi admitió en una entrevista que no tuvo un paso feliz por PSG, que le costó adaptarse con la familia y que no recibió una mención especial por haber logrado la Copa del Mundo con Argentina. Sólo tuvo un reconocimiento en la previa de un entrenamiento. "No es un mal chico, pero eso no me gustó. Voy a decir que no es sólo para él, sino para todos. Hablamos cuando estamos aquí, no cuando no estamos", indicó Al-Khelaifi.

A pesar de las críticas y los desafíos, Messi demostró su calidad en el campo, siendo decisivo en muchos partidos. Durante sus dos temporadas en el PSG, disputó 75 partidos, anotó 32 goles y brindó 35 asistencias, evidenciando su impacto en el juego colectivo del equipo. Tras ganar la Copa del Mundo 2022 con Argentina, Messi consideró la posibilidad de renovar con el PSG, pero finalmente optó por unirse al Inter Miami en los Estados Unidos.