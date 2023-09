La decisión sobre Messi que tiene a Scaloni entre la espada y la pared

La Selección argentina mantiene bajo cuatro llaves la información acerca de la presencia de Lionel Messi en La Paz, Bolivia, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de los Estados Unidos, Canadá y México. Las dudas continúan acerca del astro, que llegó con muchos minutos al debut contra Ecuador, mientras el plantel disfrutó del día libre.

Messi sigue en la concentración, lo que podría ser una señal de que al menos esperarán hasta mañana al mediodía para develar el panorama, y estuvo viendo el amistoso del seleccionado sub-23 contra Bolivia junto con Cristian Romero, Ángel Di María (¿otro que entra?) y el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

"No sé qué tiene, sinceramente. Pidió el cambio. Si está bien, viene y jugará. Si no está bien, ya veremos qué hacemos. Ya veremos. Es todo muy reciente", avisó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa del jueves por la noche. Hay dos situaciones poco frecuentes en este momento: Messi no suele salir de la cancha porque no le gusta, al punto que cuando no estuvo en plenitud siempre comenzó desde el banco de suplentes en Barcelona, París Saint Germain e Inter, y solicitó ser sustituido.

En secreto, la Pulga asistió a una clínica porteña después de haber pedido salir y los estudios no arrojaron lesión alguna, por lo que las chances de que Messi viaje a Bolivia crecen. Por otro lado, Di María comenzó a ganarse terreno en el once inicial en lugar de Nicolás González, que no tuvo una buena noche contra Ecuador.

Al exfutbolista de Argentinos Juniors le costó convertirse en una salida por los costados y tampoco encontró los caminos con sus diagonales para alimentar a Lautaro Martínez. Todo lo contrario pasó con Di María, que en los minutos que estuvo en la cancha demostró ser clave con su uno contra uno sobre el costado derecho de la defensa rival.

Messi es duda para jugar en La Paz.

El rosarino suele sentirse cómodo en la altura, al punto que se destacó en las últimas veces que le tocó presentarse en el estadio Hernando Siles, uno de los más complicados por sus condiciones geográficas de los más de 3.600 metros de altura. Los otros futbolistas que podrían entrar son Lisandro Martínez y Leandro Paredes en lugar de Nicolás Otamendi y Alexis Mac Allister.

La Selección se entrenará mañana desde las 11.00 en el predio de la AFA y posteriormente viajarán a La Paz para afrontar el martes desde las 17.00 un nuevo compromiso en camino al Mundial.