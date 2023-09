La fuerte respuesta de Shelton a Djokovic tras la picante celebración del serbio: "Cuando era niño aprendí que..."

Novak Djokovic cortó la racha ascendente del norteamericano Ben Shelton, la revelación del US Open con apenas 20 años, que llegó a la semifinal del último Grand Slam de la temporada mostrando un alto nivel. El serbio se impuso por 6-3, 6-2 y 7-6 y disputará la gran final ante el ganador de Alcaraz y Medvedev.

El partido no tuvo exento de polémicas y el final mucho menos. Es que Djokovic, un tanto molesto por los gritos del estadounidense ante cada punto ganado, se mofó de su rival al celebrar el triunfo con el mismo gesto que utiliza Shelton para hacer lo propio.

Ya lo había hecho en partidos anteriores. Shelton se lleva la mano a la oreja como si fuese un teléfono, espera unos segundos con cara soberbia y luego hace el gesto de cortar abruptamente. Djokovic hizo exactamente la misma celebración cuando anotó el punto ganador, y consultado por su actitud, respondió con la misma ironía: “Me encanta la celebración de Ben. Me pareció muy original. Le copié. Me robé su celebración”.

Estaba claro que faltaba la palabra del otro protagonista, que no quiso quedarse atrás y respondió a la altura de la polémica: "No lo vi hasta después del partido. No me gusta cuando estoy en las redes sociales y veo gente diciéndome cómo puedo celebrar o no. Creo que si ganas el partido, mereces hacer lo que quieras. Cuando era niño aprendí que la imitación es la forma más sincera de adulación, así que eso es todo lo que tengo que decir al respecto". Fuerte para el chico de 20 años, contra el máximo ganador de Grand Slam.

Luego y para cerrar, el estadounidense le bajó el tono a la cuestión y elogió a su rival: "Aprendí que es un tipo que puede competir al más alto nivel, tiene una mentalidad similar a la mía en la cancha en cuanto a cómo quiere perseguirte, ser agresivo y mostrar sus emociones. Creo que fue realmente genial ver ese enfrentamiento por primera vez. Espero volver a conseguirlo".