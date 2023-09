La fuerte comparación de Neymar entre la liga de Arabia Saudita y la Ligue 1 de Francia: "No sé si..."

Neymar fue una de las grandes bombas que cerró el fútbol de Arabia Saudita en este mercado de pases. Luego de un periplo lleno de polémicas en el Paris Saint-Germain, el brasileño llegó al Al-Hilal con 31 años y mucha calidad todavía por desplegar, algo que lamentan aquellos que querían disfrutarlo en Europa un tiempo más. Sin embargo, el crack paulista aseguró que la liga árabe no tiene nada que envidiarle a la Ligue 1 de Francia.

En una conferencia de prensa bastante picante, el 10 de la Selección de Brasil respondió varias preguntas sobre su decisión de jugar en Medio Oriente y fue tajante al decir que el fútbol es el mismo, sin importar el continente: "Te aseguro que el fútbol es el mismo. La pelota es redonda, hay arcos", ironizó Ney.

Luego, el ex Barcelona y PSG dejó una fuerte sentencia a la hora de analizar la nueva liga de Arabia Saudita, repleta de figuras del Viejo Continente: "Con los jugadores que han llegado, no sé si la liga saudí no es mejor que el campeonato francés", disparó con una sonrisa.

Neymar en Al Hilal

Por otra parte, Neymar expresó sus ganas de seguir haciendo historia, esta vez con el Al-Hilal: "Quiero ganar títulos con el Al Hilal, eso no me hace cambiar mucho de opinión. Todo el mundo decía que debía cuidarme cuando fui a Francia, y ahí fue donde más golpes recibí en mi vida. No hay mucho que decir al respecto, solo los que juegan saben lo difícil que es. Estoy seguro de que no será fácil ganar el campeonato saudita, otros equipos se han reforzados, hay jugadores de renombre, será muy interesante y estoy seguro de que lo verán", analizó.

Más allá de justificar el nuevo paso de su carrera, el astro brasileño volverá al ruedo con la Verdeamarelha este viernes por la noche, cuando el equipo de Fernando Diniz reciba a Bolivia a las 21:45 de Argentina por la primera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.