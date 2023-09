"Volaban ingleses para todos lados": la 'Gran Cacho' contada por el propio Cacho

"La Gran Cacho" se convirtió en una jugada icónica en la historia de Los Pumas, pese a su corta duración en el tiempo, pero era un claro ejemplo de la imagen que tenía el mundo sobre el seleccionado argentino: un pack de forwards dispuesto a pasar por encima hasta al rival más aguerrido.

Y ese nombre que quedó grabado a fuego tiene un dueño: Marcelo "Cacho" Urbano, a quien en su club, Buenos Aires Cricket and Rugby Club (desde siempre, conocido como Biei, por las siglas en inglés BA con la que se identificó al club pionero del rugby en el país) surgió este arma letal.

Foto formal de Los Pumas en Sudáfrica 1995, donde Marcelo Urbano (en la fila de abajo, segundo de derecha a izquierda) se ubica junto al "Pati" Noriega, autor de un try con "La Gran Cacho".

“En el club nuestro entrenador era Raul “el ruso” Sanz, que al analizar que golpeábamos mucho y teníamos un pack de forwards importante, pensó en armar un scrum volante a velocidad, y me puso a mi en el medio con dos laderos, con la segunda línea atrás y la tercera línea al final. Diez metros por detrás de la marca del penal, arrancábamos corriendo lanzados, el 9 me la daba y se corría. Los contrarios estaban parados y arrasábamos con todos” fue la perfecta descripción de los orígenes del movimiento en boca del protagonista, en exclusiva para MDZ.

Por su parte, rememoró con satisfacción cuando la jugada se trasladó de su mano al seleccionado: “Yo en esa época hacía 10 o 12 tries por año, era goleador y la jugada era conocida, por eso cuando fui al Sudamericano estaba el “Pato” Noriega (autor del try mundialista con “La Gran Cacho”), le expliqué cómo era y la largamos”, describió el pilar, y detalló con un resumen perfecto la ejecución ante los británicos: “En Inglaterra volaban muñecos para todos lados”.

El video de la épica judaga de Los Pumas que sorprendió al mundo

No obstante, el desarrollo de la jugada fue frenado en los escritorios en el medio del Mundial, al ser advertidos por el referi del siguiente encuentro que ya no la podrían aplicar. "Me acuerdo perfecto cuando la prohibieron: en el partido con Samoa teníamos que ganar o ganar para tener chances de clasificar, y cuando el Bebe Salvat fue a la charla con el capitán de Samoa y el árbitro, éste le informó que había sido prohibida por la IRB (NdR: ente madre del rugby internacional) y en caso de hacerla, iba a cobrar penal", recordó el primera línea que integró el plantel argentino en el Mundial 1995.

Como resumen de una historia que llevará siempre su apodo y que en cada año mundialista vuelve a las primeras planas, Urbano afirmó que “Me pone contento, me divierte tanto a mi, como a mis hijos y amigos, que una jugada haya trascendido durante tanto tiempo. Pero era una jugada que hacíamos todos, nunca la hubiese podido hacer yo solo”, sentenció sobre el final de la charla, como descripción de un deporte en el que el equipo siempre está por encima de las individualidades.