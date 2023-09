La respuesta de Cavani a Bielsa tras quedar afuera de la convocatoria de Uruguay: "Si piensa que..."

Edinson Cavani brindó una entrevista con Telemundo de Teledoce, donde se refirió a su ausencia en la Selección Uruguaya que dirige Marcelo Bielsa: "La vida son etapas, y si por ahí el que toma la decisión hoy siente o piensa que yo no estoy a la altura de poder estar, perfecto. Ellos son los que tienen la decisión".

"Ellos hoy tienen un cargo donde tienen la decisión de llevar a quien quieran llevar. Pero son etapas”, expresó el Matador. Consultado por su presente y por cómo vivió el hecho de no estar presente en la Selección, después de tantos años brillando con la Celeste, Cavani fue reflexivo y prefirió enfocarse en su actualidad en Boca.

Leyenda

"Más allá de que me sienta bien, por ahí llegó una etapa donde tengo que dedicarme más a estar donde estoy hoy, que es acá, en Boca Juniors. Y nada. Voy a seguir dándole para adelante con lo que me toca vivir hoy", dijo y también fue consultado acerca de si se siente vigente como para volver a defender a Uruguay a sus 36 años.

"Las cosas por algo pasan y lo vivo de esa manera. No me quiero detener a darle muchas vueltas; de si está físicamente bien, si está mal, ni ir contra uno, ni ir contra otro. Nada de esas cosas, que la verdad no me interesan. Estoy en una linda etapa de mi vida que disfruto. Trato de demostrar cada domingo desde que vine acá que me entrego al máximo por este club", expresó.

De todas maneras, dijo ser consciente que ya no tiene la misma capacidad física que tenía antes y que lo toma con naturalidad, disfrutando el momento que atraviesa en esta etapa de su carrera. "No tengo 25 años, como en su momento por ahí jugaba tres partidos por semana. Capaz no lo puedo hacer hoy, seguramente. Soy realista. Entiendo un montón de cosas”, comentó.