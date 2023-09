La gran noticia que celebran los hinchas de Independiente Rivadavia

El torneo de la Primera Nacional entra en etapa de definiciones y los jugadores de Independiente Rivadavia lo saben. La Lepra pelea en lo alto de la tabla de la zona B y nadie se quiere perder ningún partido.

Pero a Matías Reali, delantero del Azul, esta situación “le pasó factura”. En diálogo con MDZ Radio, el futbolista reconoció que “paró justo” y afortunadamente se encuentra a disposición del técnico para el próximo partido.

“Llegué un poco complicado, me hice un tratamiento nuevamente en el tobillo y me siento mucho mejor. No entrené con el grupo muchos días, pero ahora estoy mejor y lo que queda de esta semana estaré a disposición del técnico”, contó en Una de Más.

“Estoy haciendo lo posible para estar cada vez mejor”, señaló y lamentó: “Me lesioné y no paré nunca, me infiltraba y llegó un momento en que el cuerpo me lo estaba pidiendo. Gracias a Dios paré justo”.

“Es difícil cuando estás peleando el campeonato tener que salir, creo que fue más mi cuerpo que lo que quería hacer”, analizó Reali.

Respecto de su lesión, explicó que “se me desplazó una articulación, me la iban acomodando, pero al no parar no se terminaba de acomodar nunca y me generaba líquido”. Y sentenció: “No me arrepiento de nada”.

Reali opinó sobre el triunfo ante Quilmes: “Nosotros salimos a esperar lo que hacían, sorprendió que no querían ganarlo. El punto nos servía, me imaginé que Quilmes iba a querer un poco más. No intentaron nunca y nos encontramos cómodos. Sobre el final nos adelantamos un poco y tuvimos el premio”.

Además, adelanto sobre lo que queda del campeonato: “Lo más importante es ganar todos los partidos de local. Tenemos nueve puntos por sacar y no se nos puede escapar ninguno”.

Independiente Rivadavia se ubica segundo en la zona B, con 57 puntos y a uno del líder, Chacarita. El próximo domingo recibe a Brown de Adrogué desde las 21.30.