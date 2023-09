La cruda revelación de Chiquito Romero sobre Racing y su pase a Boca: "Nunca le voy a..."

Sergio Romero afirmó anoche que si "antes de venir a Boca" el club en el que inició su carrera, Racing, le hacía "una oferta para jugar allí, la hubiese aceptado".



Chiquito, de 36 años, en diálogo con ESPN habló de su controvertida llegada al Xeneize, que sembró resquemores en los hinchas racinguistas, y sostuvo que es "un agradecido a Racing. Es que salí de ahí y fue el que me abrió las puertas del predio Tita Mattiussi para entrenar cuando volví lesionado de Europa, pero los dirigentes no se acercaron nunca ni para decirme hola".

"Si me hubiesen hecho una oferta, seguramente la hubiera aceptado. Pero nunca me llamaron y Juan Román Riquelme sí lo hizo. Y no quería seguir esperando para después ver qué pasaba, como me ocurrió en la temporada anterior, cuando lo hice y resulta que cerró el libro de pases y tuve que arreglar con Venezia, en Italia, como libre", recordó.

"Pero a pesar de eso nunca le voy a cerrar las puertas a Racing, porque mi contrato con Boca termina en diciembre de 2024 y uno nunca sabe qué le depararán las vueltas de la vida. Aunque ahora estoy en Boca, muy feliz porque creo que en este club voy a relanzar mi carrera", destacó tras escuchar hoy que el técnico de la selección, Lionel Scaloni, avisó que lo tiene "en cuenta".

Y justamente sobre su última vez en la selección, dijo que cuando el entonces técnico Jorge Sampaoli le dijo que no lo iba a llevar al Mundial de Rusia 2018 por su lesión de rodilla, le extendió la mano y aceptó su decisión. "Le di las gracias y me fui a casa", expresó.