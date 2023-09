El golazo con el que Messi alcanzó un nuevo récord con la Selección argentina

Incluso en una noche que no fue la mejor, la Selección argentina puede descansar en los pies del mejor del mundo. Una vez más, Lionel Messi frotó la lámpara para clavar un golazo de tiro libre ante Ecuador y hacer rugir al Monumental. Más allá de darle la victoria a los campeones del mundo, el 10 alcanzó un récord gracias a su tanto, uno más a la interminable lista.

El partido ante los ecuatorianos venía trabado, disputado y más hablado que jugado. La Scaloneta no encontraba su versión deseada y casi no había generado peligro en el arco visitante. Todo eso cambió cuando Wilmar Roldán marcó falta en la puerta del área a favor de la Albiceleste. Allí, los hinchas sacaron sus celulares porque preveían lo que finalmente sucedió: la Pulga acarició la pelota por encima de la barrera y dejó congelado a Galíndez, que no tuvo más remedio que ver al balón besando la red.

Con este gol, Messi llegó a los 29 tantos en las Eliminatorias Sudamericanas y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la etapa clasificatoria al Mundial. El astro del fútbol mundial comparte el primer puesto de la tabla de artilleros con su amigo Luis Suárez, que no fue convocado por Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay.

La nueva estrella de Inter Miami también se convirtió en el primer jugador sudamericano en marcar en cinco ediciones diferentes del certamen clasificatorio.



Al igual que Suárez, Messi llegó a esta marca después de 62 partidos.



El capitán nacional no hizo goles en el camino hacia Alemania 2006 y la historia comenzó a partir de las Eliminatorias para Sudáfrica 2010 con 4 tantos.



Luego, hizo 10 para Brasil 2014, 7 de cara a Rusia 2018 y la misma cantidad para Qatar 2022 pero nunca fue goleador de ninguna edición.



Ecuador también es una víctima recurrente para Messi ya que le anotó seis goles en ocho partidos.



En total ya son 104 gritos en 176 partidos con la "albiceleste".



A los 36 años, Messi completó su duodécimo partido en 48 días, un promedio altísimo de uno cada cuatro luego de un receso sin una pretemporada tradicional.



El mejor jugador del último Mundial tuvo un partido incómodo como todo el equipo pero aún con pocas apariciones fue lo más peligroso en el casi inofensivo ataque local.



A los 15 minutos del primer tiempo tuvo su primera intervención con un zurdazo cruzado que se fue apenas al lado del palo luego de una buena combinación entre Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.



El 10 siempre estacionado en la derecha y bien custodiado por Moisés Caicedo y Willian Pacho, ambos jóvenes, de 21 años, que le hicieron sentir el rigor del fútbol sudamericano.



El balance del primer tiempo dejó un sabor amargo ya que Messi se metió rápido en el vestuario junto a su inseparable Rodrigo De Paul con gestos adustos.



En la segunda parte, Messi volvió a aparecer con una buena jugada de su amplio repertorio cuando por el medio se sacó la marca de encima pero el tiro al palo derecho fue adivinado por Hernán Galíndez.



No parecía ser la noche del astro pero una vez volvió a demostrar su vigencia con un arma que pulió a lo larga de su magnífica carrera: la ejecución de los tiros libres.



El rosarino ya lleva 65 goles por esta vía.



Luego de una falta sobre Lautaro Martínez al borde del área grande, el 10 tomó la pelota, la acarició y la acomodó de frente a la numerosa barrera ecuatoriana.



Con sus nuevos botines con tintes dorados y colores albicelestes más el detalle de las tres estrellas, el rosarino la colocó por arriba de la barrera y dejó inmóvil a su coterráneo Hernán Galíndez.



Como en su debut en Inter Miami y tantas otras veces más, Messi abrió un partido por demás complicado y le cumplió a los miles de hinchas que pagaron miles de pesos por verlo una vez más.



El broche de la noche fue la decisión de Lionel Scaloni con su salida a un minuto del final para el ingreso de Exequiel Palacios para que pueda recibir todo el cariño del público.



Messi marcó el camino del seleccionado argentino rumbo a la defensa del título en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Con información de Télam