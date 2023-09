La advertencia de Madelón tras asumir como DT de Gimnasia de La Plata: "Tenemos que aprender a..."

Leonardo Carol Madelón dirigió su primera práctica como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Posteriormente fue presentado en conferencia de prensa, donde afirmó que su equipo afrontará once finales en la Copa de la Liga Profesional. Además aseguró que hay que dar pasos cortos y firmes para lograr el objetivo de escaparle al descenso.

En sus canales oficiales de comunicación, el Lobo le dio la bienvenida al flamante director técnico del primer equipo: "Leonardo Madelón firmó su contrato como nuevo DT de Gimnasia, esta mañana en Estancia Chica, junto al presidente Mariano Cowen. ¡Bienvenido al Lobo, Leo!".

Así recibió Gimnasia a su nuevo DT.

Para comenzar, expresó: “No hay que dramatizar, hay que ser optimistas. Tenemos que mirar la subida y juntar todas las energías en estos 11 partidos. El proyecto del club de promocionar juveniles no hay que dejarlo de lado, pero hay que salir de esta situación que es difícil. Los jugadores son estos, no importa la edad y hay que saber que son todas finales”.

"La paciencia tiene que ser un aliado pero no hay que confundir con ser un equipo liviano. La paciencia te lleva a no estar ansioso, para eso sirve. Eso ayuda a tomar mejores decisiones, a no entrar en desequilibrios ni peleas. Tener paciencia en una pelota parada para ejecutarla mejor”, añadió Madelón.

Para finalizar, el reemplazante de Chirola Romero sentenció: "No hay que prometer mucho, tengo que defenderme con el equipo en la cancha y con resultados. No hay misterios. Ojalá no se hayan equivocado en traernos”.