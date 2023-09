Javier Tebas destrozó a Rubiales por su beso a Jenni Hermoso: "Es un..."

El escándalo que tuvo lugar el pasado 20 de agosto, en plena entrega de premios del Mundial Femenino 2023, sigue dando que hablar. En esta ocasión quien decidió tomar la posta y alzar la voz fue, nada más y nada menos, que el presidente de La Liga de España, Javier Tebas.

El mandamás del máximo torneo de aquel país arremetió este miércoles contra Luis Rubiales, el titular de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y solicitó una vez más su renuncia al cargo, mientras continúa el debate por el beso que le propinó a la jugadora Jenni Hermoso.

"Rubiales no renuncia porque cree que no hizo nada malo, lo cual es peor. No sabe el trato y la dignidad a la mujer, de la relación de jefe a subordinada. Eso no se puede hacer jamás, es grave e inmoral", indicó Tebas en la conferencia de prensa que brindó en la Usina del Arte.

El mandamás del torneo español dio cuenta del impacto social que generó el caso Rubiales en el mundo, especialmente en España, y calificó de bochornoso el accionar del dirigente, quien fue suspendido por la FIFA de toda actividad relacionada con el fútbol durante tres meses

"Es un tema muy grave, más allá del acoso sexual, es bochornoso que un jefe a una empleada, le pida un pico. Ella no tiene tiempo de reacción y además él habla de consentimiento, es insólito", añadió Javier Tebas, en su conferencia realizada en el marco del Sports Summit Leaders.

Para finalizar su discurso contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, sentenció: "Rubiales tiene que saber que no puede agarrar a una jugadora como un saco de patatas. Ni hablar de tocarse los genitales en un palco, pero realmente no me sorprendió lo de Rubiales".