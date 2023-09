La revelación del ex director deportivo del PSG sobre Messi, Neymar y Mbappé: "Estos tipos..."

Leonardo, exdirector deportivo del París Saint-Germain (PSG), afirmó que a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé les faltó apoyo y reconocimiento desde dentro del club francés para alcanzar un "estado de espíritu" triunfador. En una entrevista el portal "Ge", el exfutbolista descartó que uno de los factores que hizo naufragar el famoso tridente fueran los problemas de "ego".

"Estos tipos que tienen ese nivel de talento no son complicados. Resuelven más problemas de los que crean y, si hay que resolver sus problemas, se hace. Hay que asumir los pros y los contra", analizó. Sin embargo, consideró que no congeniaron dentro del campo como se esperaba porque desde dentro del club no hicieron lo suficiente para que se sintieran "bien" y "reconocidos".

Messi y Leonardo.

"Las personas tienen que sentirse bien. Estos tipos necesitan un estado de espíritu, necesitan estar bien, necesitan ser reconocidos. Y quien tiene que hacer ese trabajo es el club, somos nosotros, los dirigentes", indicó. Si bien, en la secuencia, según la transcripción de la entrevista, añadió que las estrellas "también tienen que colocarse a disposición para que eso ocurra".

"Para mí, jugador y entrenador, aunque sean de ese nivel, ganan partidos y quien gana campeonatos es el club. Quien gana campeonatos es la empresa", aseveró. Leonardo fue despedido del cargo de director deportivo del PSG en mayo de 2021, en medio de supuestas tensiones con Mbappé. Poco después aterrizó Messi en el cuadro galo, en el que formó trío de ataque junto con Neymar, con el que ya coincidió en el FC Barcelona, y Mbappé.

Sin embargo, juntos no consiguieron el gran objetivo del PSG: ganar la primera Liga de Campeones en la historia del club. En la temporada 2021/22 el PSG fue eliminado por el Real Madrid, a la postre campeón, en octavos de final y la pasada temporada cayó en la misma ronda contra el Bayern Múnich.

Para este curso, el tridente se desintegró con la marcha de Messi al Inter Miami y de Neymar al Al-Hilal, de Arabia Saudí. Sobre la transferencia del 10 brasileño, Leonardo dijo que cree que "puede mantener la forma, el nivel de competitividad" y "continuar jugando a un gran nivel" en Arabia Saudí, si él quiere. "Imagino que es un movimiento enorme (el hecho de que la Liga saudí haya fichado a grandes estrellas) y él se sintió involucrado en él y tomó la decisión de ir", declaró.