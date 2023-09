Las bombas de Luis Suárez a Bielsa tras no convocarlo a la Selección de Uruguay: "Lo que me deja tranquilo es..."

La Selección de Uruguay disputará los primeros puntos de manera oficial con Marcelo Bielsa como entrenador, cuando enfrente a Chile y Ecuador en la primera fecha FIFA destinada a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

La principal novedad de la que se habla por estas horas es la ausencia en la convocatoria de los considerados jugadores "históricos" de la Selección, con Luis Suárez como cabeza. El propio entrenador se refirió a esta ausencia y se defendió de las acusaciones de la prensa, que exigía explicaciones.

"No he hablado con ellos, por ese motivo fui descripto como un mentiroso públicamente. No he hablado con ellos porque la información que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos porque dije que iba a hablar y no lo hice. Efectivamente no he hablado con ellos. Yo tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos", expresó, en referencia a su promesa al asumir en la Celeste. Luego, aseguró que no lo hizo porque Suárez y Cavani se mostraron disponibles para la Selección, por lo que se volvieron jugadores "convocables".

Suárez, en el medio de la polémica, disputó un partido con Gremio y anotó un gol. La particular celebración mostrando el número 9 y luego subiendo una historia de esa foto con la frase "Suárez 9, respeto", fueron las primeros dardos. Sin embargo, luego continuaría en una entrevista con la señal ESPN Brasil.

Consultado por su excompañero Diego Lugano, el 9 confesó: "No me llamó, no se comunicó, ni el entrenador ni nadie de la AUF”.

Luego, agregó: "Me pongo en el caso mío, de Eddie (Edinson Cavani), Nando (Fernando Muslera). Pelado (Martín Cáceres) y Diego (Godín). Diego se retiró hace poco de fútbol y por ser el capitán de los últimos 10 años se le podía haber preguntado algo. Pero no fue el caso".

Finalmente, lanzó: "Vine a Brasil y uno puede pensar que tiene que demostrar el nivel, y la verdad es que, lo que me deja tranquilo es que lo estoy demostrando, que puedo seguir aportando un poco más. Ustedes me enseñaron que en la Selección no hay que retirarse".