La contundente frase de Chicho Serna sobre el funcionamiento del Boca de Almirón: "Queremos que el equipo..."

Boca consiguió uno de los objetivos más importantes del semestre: estar entre los cuatro mejores equipos de la Copa Libertadores, la gran obsesión de dirigentes e hinchas. Sin embargo, el rendimiento no parece convencer y un síntoma de eso es que lleva cuatro partidos sin anotar apenas un gol.

El equipo de Jorge Almirón tuvo un retroceso con respecto a partidos anteriores y el flojo partido en la vuelta ante Racing sumado a la derrota ante Tigre en la Bombonera puso en alerta al mundo Boca, antes del gran cruce ante Palmeiras.

Sobre este presente, habló este lunes uno de los referentes del Consejo de Fútbol, Mauricio Serna. “Siempre queremos que el equipo juegue mucho mejor. Evaluamos la serie ante Racing y fuimos ampliamente superiores al rival, pero hacemos una autocrítica y no convertimos goles. Por eso siempre queremos más, que el equipo juegue mucho mejor y que sea mucho más contundente. Ahora, miro del otro otro y digo: si no fueron en estas dos series, los goles tienen que llegar en algún momento y eso me da la tranquilidad”, señaló.

En referencia a las semifinales ante el equipo brasilero, expresó. “Me preguntaron si estábamos pensando mucho en Palmeiras y yo respondí que Boca tiene que estar ocupado pero que del otro lado tienen que estar preocupados de enfrentar a Boca, por que se que es verdad. Va a ser una linda semifinal".

Finalmente, Serna reveló las virtudes del equipo que ilusionan con una final: “Ahora tenemos un buen plantel y un equipo que tiene una importante experiencia y una juventud. Un equipo que tiene un cuerpo técnico que entendió cómo jugar la Copa, pero creo que al final la mística en la Libertadores juega un papel importante y tenemos esa ilusión que es llegar a la final, estamos con fe y también convencidos de que nos tocó un rival muy difícil, un rival que está a un nivel muy alto en la Copa".