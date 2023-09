El Boca de Almirón quedó a un partido de igualar un desagradable récord en la historia del club

Boca Juniors, en una deslucida actuación perdió ante Tigre en la Bombonera y quedó a un paso de igualar una racha histórica realmente preocupante. El equipo de Jorge Almirón no solamente que no marca goles, si no que tampoco genera ocasiones para poder romper esta racha negativa en ese aspecto.

Con el de anoche acumuló su cuarto partido sin convertir, y si no anota contra Almagro por Copa Argentina, repetirá una marca que ya pasó cuatro veces en la historia del club. La primera fue en el campeonato de 1957. Comenzó en la fecha 11 ante Racing, que lo venció 2-0 en Avellaneda.

El Boca de Almirón tiene la pólvora mojada.

Luego recibió a Argentinos y se llevó una sorpresa al caer derrotado por 1-0. y en las tres jornadas siguientes empató 0-0, contra Ferro, Huracán y Newell's. La segunda vez fue en 1977 al no poder marcar goles ante Cruzeiro (en los dos partidos por Copa Libertadores), Independiente, Rosario Central y All Boys, entre las fechas 29 y 31 del Metropolitano.

En 2004 igualó con Instituto, Cerro Porteño y Estudiantes, perdió el Superclásico con River y luego Arsenal lo derrotó en Sarandí. La última vez fue en la temporada 2021, con Miguel Ángel Russo como DT. En esa oportunidad empató con Mineiro (Libertadores), Banfield, fue derrotado por San Lorenzo, y otra vez quedó en cero ante Talleres de Córdoba y River, por Copa Argentina.

El próximo partido de Boca será el domingo en la ciudad de La Rioja ante Almagro por los octavos de final de la Copa Argentina. En tanto por la Copa de la Liga volverá a jugar en la Bombonera el domingo 17 ante Defensa y Justicia. ¿Romperá el maleficio?