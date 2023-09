La sentencia del presidente de Independiente sobre Tevez a horas del clásico ante Racing: “Carlitos es un…”

Llegó el día. Este sábado desde las 19 se disputará una nueva edición del "clásico de Avellaneda", en el que Racing Club recibirá en el Cilindro a Independiente, en un encuentro válido por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El equipo de Fernando Gago busca sumar para seguir primero en la Zona B y competir por la clasificación a las copas internacionales, mientras que los de Carlos Tevez buscan el batacazo que le permita engrosar el colchón de puntos de cara al descenso y competir por el liderato de la Zona A. Promesa de partidazo.

Grindetti habló sobre la contratación de Tevez.

En la previa, uno de los que se manifestó fue el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien se mostró con confianza de cara al duelo. "Yo tengo mucha fe que nos va a ir bien el sábado. Espero que ganemos. El equipo viene mejorando", señaló.

Luego, Grindetti le dedicó palabras al entrenador Tevez, que ganó tres partidos, empató dos y perdió uno como DT del Rojo. "Carlitos es un fenómeno como entrenador y como persona. Lo voy conociendo y es excepcional, maneja muy bien el grupo y los muchachos han logrado más confianza", señaló.

Tevez ganó tres, empató dos y perdió 1.

"Obviamente si perdemos hay gente enojada, lo que no sé es que si el enojo pasional se transmite al voto, no lo sé, pero en el enojo del hincha depende si metiste el gol o no. El fútbol es así, cuando uno se mete en esto lo sabe, somos todos pasionales. De nada sirve que el club esté bien si en la tabla estamos en zona de riesgo. Creo que fue un gran hallazgo contratar a Carlos Tevez", cerró sobre el entrenador.

Finalmente, hizo un balance de su gestión al mando de la institución: "El club está equilibrado. Lo hemos saneado. Hicimos 32 mil socios nuevos. Está fantástico, pero la pelota no entraba. Ahora empezó a entrar y ojalá sigamos en ese sendero".