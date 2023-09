La honestidad brutal de De la Fuente tras el 59-5 de Los Pumas a Chile: "Lo que más me duele del partido es ..."

Los Pumas, por la cuarta fecha del Grupo D del Mundial de Rugby Francia 2023, vencieron a su par de Chile por un contundente 59 a 5 y mantienen intactas sus posibilidades de clasificar a los cuartos de final de la competencia. Jerónimo de la Fuente, quien fue el capitán del elenco nacional, enfrentó los micrófonos una vez consumada la victoria.

Para comenzar, sobre la merecida victoria del elenco nacional, el hombre de 32 años manifestó: "Siempre es difícil jugar partidos donde sos banca, creo que no estamos acostumbrados a eso y hoy por suerte nos fue bien. Se sentía un poco la presión de muchos cambios y de demostrar que todos los jugadores que todavía no jugábamos podíamos hacerlo bien. Lo construimos de menor a mayor. Estoy muy feliz por el equipo".

Al ser consultado sobre los aspectos del juego de Los Pumas que no le gustaron, respondió: "Los rucks. Hubo algunas pelotas que perdimos muy fácil quizás por estar esperando recibir afuera y no enfocarnos primero en los rucks para poder darle pelotas rápidas a los tres cuartos. Lo que más me duele del partido es haber perdido varias pelotas en los rucks". En contrapunto, De la Fuente expresó: "La dinámica que metimos hizo aparecer buenos espacios y buenas carreras. Creo que nos divertimos"

A la hora de hablar de Chile, que juega su primera Copa del Mundo, dijo: "Es un equipo que está creciendo, es su primer Mundial. Yo le deseo lo mejor, hacer crecer a Sudamérica es lo que más queremos. Ojalá que haya muchos más partidos con Chile en Mundiales. Les deseo lo mejor".

Para finalizar, como no podía ser de otra manera, se refirió al gran partido disputado por Nicolás Sánchez, quien llegó a las 100 presencias con la camiseta de Los Pumas: "Me encanta que le hayan salido todas. Es un gran jugador y una gran persona. Estoy muy feliz por él. Se merece todo y mucho más".