La fuerte advertencia de Heinze en Newell’s tras perder el clásico ante Central: “Me sentaré a…”

En una tarde en la que el fútbol brilló por su ausencia, Rosario Central venció a Newell's con un golazo de Ignacio Malcorra y se quedó con el clásico de la ciudad. Ante un nuevo traspié, Gabriel Heinze quedó en la cuerda floja y aseguró que deberá hablar con la dirigencia para decidir su futuro.

El gol del triunfo de Central ante Newell's

La conferencia de prensa del Gringo estuvo teñida por el dolor de perder ante el rival de toda la vida. El saldo del exdefensor ante el Canalla es totalmente negativo, ya que jamás le pudo ganar con la camiseta de la Lepra. Ante la pregunta por su continuidad, el entrerriano advirtió: "Para un entrenador de Newell's, y más siendo una persona de la casa, sufrir 3 derrotas seguidas es duro. Sé muy bien todo lo que esto conlleva. No pasa por un tema de fuerzas, yo tengo que ver lo mejor para la institución".

Luego, Heinze agregó: "Yo en las derrotas trato de no cambiar y de ver si puedo seguir ayudando, para eso vine. Me sentaré a hablar porque es una derrota dura pero mi pensamiento no cambia. Yo analizo si puedo seguir ayudando y hoy creo que sí".

Por otra parte, el DT de Newell's dejó una frase que pintó de cuerpo entero sus sensaciones: "No tengo nada para decirle al hincha", expresó el entrenador en conferencia de prensa luego del clásico rosarino.



Con respecto al partido, Heinze advirtió que "el resultado fue una injusticia y las cosas no deberían ser tan drásticas porque se puede dañar a un chico que recién arranca, el fútbol tiene momentos duros y jodidos como el de hoy".



En este sentido, el entrenador "rojinegro" opinó que "el resultado fue una injusticia porque jugamos bien en muchos pasajes".

Con información de Télam