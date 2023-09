Cheika reveló qué fue lo que más le gustó del triunfo de Los Pumas ante Chile: "Cuando tenemos la..."

Los Pumas lograron este sábado una holgada victoria sobre Chile por 59 a 5 en el marco de la fecha 4 del Grupo D del Mundial de Rugby de Francia, que le permitió al equipo comandado por Michael Cheika sumar el tan necesitado punto bonus, al anotar al menos cuatro tries, para seguir dependiendo de sí mismos de cara a la clasificación a cuartos de final.

El entrenador se mostró conforme por el triunfo argentino y así lo dejó en claro en conferencia de prensa finalizado el encuentro. "Estoy contento con el partido. Siempre antes de un partido así hay expectativas. Pienso que en nuestra mentalidad hubo respeto para el adversario, por la manera en que jugamos. Sí por periodos perdimos el foco un poco, pero en general estamos contentos. Estamos donde queremos estar en el torneo", reconoció.

Michael Cheika.

Anteriormente, el capitán argentino en este partido, Jerónimo De la Fuente, había sido crítico con el trabajo del equipo en los ruck, pero Cheika bajó el tono de la autocrítica y señaló: "No ha sido bueno ni malo el trabajo de Argentina en los ruck. El objetivo es que no sea malo. A primera vista anotamos los tries que necesitábamos, intentamos un poco más de juego. Necesitamos tener el foco siempre. En la semana vamos a volver a trabajarlo".

Sobre qué fue lo que más le gustó del equipo, el head coach respondió: "Cuando tenemos la pelota somos fuertes ganamos el espacio. Me gustó mucho que no nos salimos de nuestro sistema de juego. Más en el primer tiempo cuando todavía no obteníamos los puntos del bonus, pero seguimos jugando igual".

Sobre el buen rendimiento de algunos jugadores y cómo eso puede traerle complicaciones para armar el XV ante Japón, Cheika respondió: "No va a ser complicado. No estamos jugando por posiciones, hay un grupo de 33 y queremos que cada uno haga que el otro mejore su nivel. Está bueno que lleguen dos en forma porque eso hace que mejore el nivel para estar listos para partidos más importantes".

Finalmente, el entrenador se refirió al apoyo de los hinchas en Nantes. "Estaba en el fan supports de Argentina. Es un gran ambiente que están experimentando en el partido. Estamos contentos con los fans argentinos porque están detrás de nosotros siempre e imagino que la semana que viene también", cerró.