No es un jugador de Boca: la inesperada ovación de la Bombonera tras eliminar a Racing por penales

Uno de los futbolistas más aplaudidos en la previa del partido con Tigre fue Sergio Romero. El arquero, clave para que Boca consiga el pase a las semifinales de la Copa Libertadores recibió un cálido recibimiento pero no fue el único. Es que, una las piezas importantes del cuerpo técnico, ha sido fundamental para que los porteros xeneizes se luzcan en estos años.

Se trata de Fernando Gayoso, el encargado de entrenarlos, que en silencio potenció a todos sin importante la experiencia con la que han arribado al club. Ante esto, al público que llegó temprano a La Bombonera le hizo sentir su cariño al comenzar a corear su nombre mientras Chiquito realizaba el calentamiento previo.

"El trabajo de Gayoso es para destacar. En ninguna etapa de mi carrera me habían exigido el gimnasio como algo puntual para los arqueros, del día a día, y acá me encontré con una rutina totalmente diferente que me ayudó muchísimo”, expresó Romero cuando fue consultado por su trabajo.