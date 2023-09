La lapidaria frase de Pusineri, DT de Tigre, sobre el triunfazo en la Bombonera: “Boca tuvo un…”

"Podría haber asumido después del partido con Boca, pero quise estar ya y hacerme cargo", esa fue la primera frase que lanzó Lucas Pusineri cuando fue presentado como nuevo entrenador de Tigre, y el debut fue mucho mejor de lo imaginado.

El equipo de Victoria logró una buena victoria como visitante y, tras el encuentro, el ex Atlético Tucumán analizó lo sucedido y fue lapidario al momento de hablar del duelo: "Tuvimos un primer tiempo ordenado y con cinco volantes nos dio muchos frutos: nos pusimos en ventaja, dominamos y eso es importante".

"En el segundo carecimos de eso pero sí contragolpeamos. Boca tuvo un tiro libre y no mucho más. Boca tiene jugadores de jerarquía, pero Tigre también. Y hay que destacar este triunfo después de 14 años de no lograrlo en la Bombonera", expresó.

Luego, resumió: "Estuve poco tiempo trabajando esta semana, pero los muchachos fueron ordenados y la idea de poner volantes de buen pie dio excelentes resultados. Hace un año, dirigiendo a Atlético Tucumán perdimos por 2 a 1 acá mismo, después de ir ganando 1 a 0. No me acordaba que coincidía hoy la fecha, pero me lo recordaron hace un rato".