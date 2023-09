La terminante sentencia de Beto Alonso a horas del Superclásico: "River no es..."

Luego de afrontar semanas complicadas en cuanto a la relación entre Martín Demchelis y sus dirigidos, River se prepara para visitar la Bombonera en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. El próximo domingo, a partir de las 14, Boca recibirá al rival de toda su vida.

En este contexto, quien alzó la voz y comenzó a palpitar una nueva edición del Superclásico fue Beto Alonso. El ídolo de la institución de Núñez confirmó que visitará el Alberto J. Armando por primera vez desde que se retiró de la actividad como futbolista profesional, 37 años atrás.

Sobre lo que será su presencia en cancha de Boca, el exjugador de River expresó: "Vuelvo a la Bombonera por primera vez desde que me retiré. Lo tomo como un hincha más que quiere ver el partido tranquilo. Voy a acompañar al plantel en el micro. Es un verdadero orgullo. Agradezco a Demichelis por dejarme ir en el micro. Tengo una gran relación con él y lo quiero mucho".

Al ser consultado sobre la infinidad de versiones que hablan de los problemas internos del plantel del Millonario, Alonso fue contundente: "No puedo hablar sobre si hay problemas en el plantel porque no lo sé y no me gusta, pero lo que sí puedo decir es que River no es un cabaret"

Para finalizar, refiriéndose a la importancia de quedarse con los tres puntos en un Superclásico, el ídolo del Millonario sentenció: "El River - Boca es un campeonato aparte. Si ganás el clásico te asegurás seguir laburando todo el año y, si hay algún problema, tapa todo"