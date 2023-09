La explosiva respuesta de Almirón al DT de Palmeiras por minimizar el partido de Boca: “Habla mucho, es…”

Boca Juniors no pudo imponerse, al menos desde el resultado, ante Palmeiras en la semifinal de ida de la Copa Libertadores en la Bombonera. Si bien el marcador señaló una igualdad en cero, lo cierto es que el equipo de Jorge Almirón acumuló muchos méritos para sacar una ventaja de cara a la vuelta.

Finalizado el encuentro, el propio entrenador del Xeneize se hizo eco de ese injusto resultado y del rendimiento de los jugadores: "Merecimos ganar al menos por una diferencia mínima. Estoy conforme con lo que hicieron los jugadores". Y agregó: "El equipo hizo un gran partido contra un gran rival, por eso ha protagonizado las últimas Libertadores".

Sin embargo, desde la vereda de enfrente, el entrenador Abel Ferreira también brindó una conferencia de prensa en la que resaltó que los errores propios del Palmeiras motivaron las únicas ocasiones de Boca, minimizando los méritos del equipo argentino.

Esa declaración, a Almirón, no le gustó para nada. Cuando le preguntaron por los dichos, dejó picantes palabras para con el DT portugués que añaden tensión de cara a la vuelta. "Lo que opine no me interesa mucho. Vi un partido diferente, una jugada del Colo en el primer tiempo muy buena, no fue un error provocado y si fue así fue porque el equipo presionó bien", señaló en primer logar.

Luego, caracterizó a Ferreira y advirtió de cara a la vuelta: "El técnico es de hablar mucho, es conflictivo, es un buen entrenador tiene muy buenos jugadores pero nosotros también tenemos hombres, están acostumbrados a jugar en canchas difíciles y estamos preparados para todo".