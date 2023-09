El arquero de Países Bajos reveló que le dijo a Messi para intimidarlo antes del penal: "No me avergüenza..."

La final del Mundial de Qatar entre la Selección argentina y Francia será recordada probablemente como uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol. Sin embargo, si hubo un enfrentamiento que quedó marcado en la memoria de los argentinos, ese fue el de cuartos de final, ante Países Bajos.

La "Batalla de Lusail", como se lo llamó después, tuvo de todo: una previa caliente, cuatro goles, definición atractiva, una expulsión, tumultos, polémicas, penales y hasta un pospartido picante, que quedó retratado en el "qué mirás, bobo" de enmarcación que dijo Lionel Messi a Weghorst.

A casi 10 meses de aquel partido, los ecos siguen llegando. Primero reavivó la llama el DT Louis Van Gaal, quien aseguró que el triunfo argentino fue "premeditado". Ahora, el protagonista que tomó la palabra es el arquero neerlandés, Andries Noppert, quien se refirió al penal que le pateó Messi en los 90 minutos reglamentarios y a cómo intentó distraerlo, como hizo también con Lautaro Martínez en el tiro decisivo.

"Le dije algo en inglés, pero no recuerdo exactamente qué. Mi inglés tampoco es muy bueno. No me avergüenza decir que tal vez sabía dónde iba a disparar. Entonces recibí una respuesta muy extraña y pensé: no puede hablar inglés", contó el actual arquero del SC Heerenveen.

Messi la rompió ante Países Bajos: anotó un gol, firmó una asistencia a Molina y cumplió en la tanda de penales.

¿Qué respondió Messi ante esa provocación? El propio arquero lo reveló: "Fue en español, pero sucedió tan rápido que no lo entendí y pensé: déjalo ir y trata de detener esa pelota".

Messi, sin inmutarse, tomó la pelota y se dispuso a rematar mientras los compañeros lo defendían empujando al arquero. Luego remató cruzado y anotó el segundo de Argentina. Lo celebró haciendo el Topo Gigio. En la tanda de penales volvió a ejecutar el primero de la serie, pero ahí Nuppert se resignó a solo empujarle un poco la pelota para generarle fastidio. Tampoco pudo detener un remate que esa vez fue despacio a su palo derecho.