Por qué Los Pumas-Chile será un choque histórico en el Mundial de rugby

El Stade de le Beaujoire de Nantes será el escenario de un momento trascendente para el rugby de Sudamérica: por primera vez se medirán dos seleccionados de esta región en un Mundial de rugby, algo inédito ya que, salvo Argentina, que tiene presencia perfecta desde el primer torneo organizado en 1987, sólo Uruguay había participado en cinco ediciones, pero nunca compartieron zona con sus vecinos rioplatenses.

En esta ocasión se verán cara a cara Los Pumas y Chile, quien llegó a esta cita mundialista por primera vez en su historia, tras derrotar en una serie épica a Estados Unidos, y si bien el andar en Francia es con derrotas abultadas (42-12 contra Japón, 43-10 vs. Samoa y 71-0 ante Inglaterra) todo es aprendizaje para un joven seleccionado que lidera el uruguayo Pablo Lemoine como head coach.

¡Hay equipo! Así formaba el primer seleccionado argentino en salir de gira, obteniendo su primera victoria en la historia, ante Chile en 1936. (Foto: World Rugby Museum)

No obstante, la historia de ambos combinados tiene lazos comunes por la cercanía y la preponderancia de las colonias británicas que habitaban sus países, que arrastraban costumbres desde sus tierras, entre ellas, el deporte.

El seleccionado argentino de rugby, que recién en 1965 se bautizaría como Los Pumas, disputó sus primeros encuentros en circunstancias de visitas extranjeras: en 1910, ante un poderoso combinado británico de Oxford, siendo este el primer match del representativo local. Luego volverían a enfrentarse a seleccionados de las Islas en 1927 y 1936, además de medirse ante los Junior Springboks sudafricanos en 1932.

El santafesino Nicolás Bruzzone, integrante del cuerpo técnico de Los Cóndores, quienes están disputando su primer Copa del Mundo. (Foto: Chile Rugby)

Sin embargo, pronto llegaría la primera invitación a cruzar fronteras para un cotejo internacional. Según informó la revista El Grafico, el plantel argentino se embarcó en septiembre de 1936 hacia el país trasandino para celebrar los 400 años de la fundación de la ciudad de Valparaíso y enfrentarse ante el selectivo local, el cual haría su estreno absoluto: esa gira, de 12 días de duración, tuvo victoria albiceleste en los tres partidos disputados ante un colmado Estadio Playa Ancha, dos ante los actuales Cóndores (29-0 y 33-3) y uno ante el tradicional club Prince of Wales Country Club de Santiago (66-0).

En tanto, la brecha del desarrollo del rugby en ambos países supo ampliarse con el pasar de los años y, si bien han tenido una buena cantidad de choques (NdR: 28, con todas victorias argentinas), pocos de esos encuentros han sido con el equipo principal de Los Pumas dentro del campo de juego, por lo que esta cita mundialista podrá mostrar una verdadera radiografía

de ambos niveles.

Tres mil espectadores colmaron el Estadio Playa Ancha de Valparaíso para presenciar el debut del seleccionado chileno y la primera victoria de Argentina. (Foto: Archivo fotográfico de Carlos Cornejo)

“En Chile tenemos una estructura de gente muy comprometida, jugadores y staff. Todos entendimos que hay materia prima, los jugadores están ahí y necesitan una guía. Somos trabajadores que tratamos de darle herramientas a los chicos”, afirmó en una entrevista brindada a XV Podcast el ex Puma Nicolás Bruzzone, entrenador santafesino de Los Cóndores, que atraviesan una etapa de profundo crecimiento, no solo en el seleccionado de 15 jugadores, sino también en la versión Seven, en el femenino y en la franquicia Selknam, que disputa el Super Rugby Américas, y agregó: “La experiencia de Pablo Lemoine y de todo el staff, que en su mayoría somos extranjeros, fue importante y haber cumplido los pequeños objetivos respaldó muchísimo que el trabajo se haga en equipo: hoy los jugadores son socios nuestros, confían en nuestra palabra, y nosotros los escuchamos a ellos de manera más fluida, porque al fin y al cabo los que entran a la cancha son ellos”.