La particular respuesta de Alcaraz sobre su pelea con Djokovic por el número uno: "Está claro que..."

Carlos Alcaraz arranca su gira por Asia de la mano del inicio del Abierto de China, que comienza este jueves y se extiende hasta el 8 de octubre. El certamen contará con la gran ausencia del último ganador de Wimbledon, Novak Djokovic, por lo que el español se convirtió en el primer clasificado y candidato a ganar el certamen.

Además, ganar el Abierto de China y competir en el Master 1000 de Shanghai -donde también estará ausente el serbio- le permitirán al murciano sumar los puntos necesarios para recuperar el puesto número 1 del ranking mundial de la ATP.

De hecho, sobre esta posibilidad habló Alcaraz en la previa a su debut ante Yannick Hanfmann este viernes. "Vengo aquí con una motivación extra para intentar acortar distancias en la clasificación. Como dije, es algo que tengo en mente cada vez que entreno, en cada torneo", expresó.

Alcaraz intentará recuperar la cima del ranking.

En la conferencia de prensa previa al inicio del torneo, Alcaraz se refirió a la posibilidad de recuperar la cima del ránking y dejó una particular frase: "Está claro que te tienes que marcar una serie de objetivos a lo largo del año". Sin embargo, dejó en claro que no es una obligación lograrlo.

Alcaraz jugará por primera vez el torneo en China luego de que sea suspendido del calendario de competencias desde el año 2020, a raíz de las medidas sanitarias que impuso el país por el coronavirus. La última edición se desarrolló en 2019, cuando el español aún no estaba en el circuito. “Era como que faltaba algo. Por fin puedo venir. Siempre he querido venir aquí y jugar enfrente del público chino y sentir lo que me han dicho que sentían los jugadores, que se vive mucho tenis", señaló.