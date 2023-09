El Deportivo Maipú se prepara para la recta final del campeonato

La Primera Nacional ya está en su recta final, la disputa por el liderato de ambos grupos está al rojo vivo y, a falta de tres fechas, el Botellero buscará quedarse con el primer puesto. La pelea por la punta del Grupo B está entre Chacarita, Independiente Rivadavia y el Deportivo Maipú. El Cruzado enfrentará el próximo lunes a Villa Dálmine a las 15.30 en condición de visitante. Luego, visitará a Aldosivi y, en la fecha decisiva, recibirá a la Lepra.

Juan Pablo Cozzani, arquero del Deportivo Maipú habló con MDZ Radio 105.5 FM y se refirió al partido del próximo lunes. "Esperamos un partido muy duro. Ellos todavía no están descendidos, sabemos que se van a jugar la vida. Creo que también se va a jugar por el prestigio de los jugadores, va a ser un partido muy difícil. De igual manera, todavía tácticamente no lo hemos preparado, no sabemos qué es lo que proponen, pero creo que a nivel de intensidad y emocional, se van a jugar la vida de igual manera", sentenció.

Respecto al rendimiento demostrado en las últimas fechas, mencionó: "El nivel futbolístico en estos últimos partidos no ha sido el mejor. Es un camino muy largo, donde es muy difícil tener regularidad porque son muchas fechas. Nosotros sabemos que tenemos que dar un poquito más, quedan solamente tres partidos. Es verdad que el nivel futbolístico no es bueno, pero sabemos que tenemos que volver a ser el equipo que éramos antes, que es el que nos llevó hasta acá, y afrontar estos partidos de la mejor manera".

"En este segundo semestre hemos dado un poco más de ventaja defensivamente. Nos han convertido más, hemos tenido más tiros al arco en contra. Antes éramos un equipo muy sólido por ese lado, ahora hemos bajado el nivel y se puede notar un poco en los resultados. El partido del lunes (D. Madryn) fue un partido raro porque nosotros defensiva y ofensivamente estuvimos muy mal, se notó claramente la falta de atención que tuvimos, pero sabemos que lo tenemos que mejorar. Tenemos que salir rápido de eso para que no nos afecte en los próximos partidos", agregó.

Y cerró: "Es un torneo muy difícil donde los tres equipos estamos muy parejos. Estoy seguro de que Independiente Rivadavia o Chacarita pueden perder puntos, porque claramente está demostrado que en esta última fecha, más allá del cansancio, también el nerviosismo y la ansiedad pesan. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, sumar los nueve puntos para poder jugar esa tan esperada final que todos querrían disputar".

Escuchá la nota completa: