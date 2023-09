Rumor bomba sobre el DT de Australia en pleno Mundial y fuerte cruce con un periodista: “No sé de qué hablás”

En medio del particular momento que atraviesa la Selección de Australia, surgió un rumor sobre que Eddie Jones dejaría su cargo como entrenador para marcharse a Japón, y hasta trascendió que hubo reuniones con directivos nipones. La información salió de un medio australiano y durante una conferencia de prensa fue consultado y mantuvo un tenso cruce con un periodista.

El video del tenso momento

"Eddie, ¿tienes una segunda entrevista pactada con la unión de japonesa?", fue la pregunta que incomodó al entrenador quien respondió: "No sé de qué me estás hablando". Sin dudarlo, el cronista fue por más y agregó: "¿Puedes darle a todos los fans tu absoluto compromiso de que no serás entrenador de Japón el próximo año?".

Jones lo miró y lanzó: "Estoy comprometido con entrenador a Australia, siguiente pregunta". Pero no quedó ahí ya que, debido a la insistencia, avisó: No voy a lidiar más con esas preguntas en el futuro. Estoy feliz de hablar de Gales, de Portugal pero si siguen preguntando de eso me van a tener que disculpar. ¿Quieren decidir qué quieren hacer?”.

Australia perdió por 40 a 6 ante Gales en la Tercera Fecha de la Copa del Mundo y quedó a un paso de la eliminación en fase de grupos. Su única esperanza para clasificar a Cuartos de Final es que Fiji pierda los dos partidos que le quedan ante Portugal y Georgia, y pretender un milagro.

Luego de la derrota, Jones declaró “En primer lugar, me gustaría pedir disculpas a todos los aficionados australianos. Nuestro desempeño no estuvo a la altura que se requería. Pido disculpas por eso. Estamos decepcionados, tenemos un equipo joven muy decepcionado. Lo intentaron con todo su corazón, pero desafortunadamente en este momento. No tenemos consistencia en nuestro juego para presionar a equipos como Gales. Hacemos algunas cosas buenas y luego caemos. Es muy decepcionante".