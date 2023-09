La desopilante frase de Djokovic sobre su rivalidad con Alcaraz: "Ojalá que..."

Novak Djokovic fue protagonista de las dos rivalidades masculinas con más partidos en la historia del tenis: ante Rafa Nadal y Roger Federer, contra los que jugó en 59 y 50 ocasiones respectivamente. A sus 36 años, el serbio es el único exponente del Big 3 que sigue en actividad, ya que el español batalla con lesiones hace tiempo y el suizo lleva un año retirado. Cuando parecía que no había más tiempo ni nivel para encontrar un nuevo rival, Nole encontró en Carlos Alcaraz un desafío a la altura que ya regaló varios encuentros históricos.

Mirá el video

Lejos de las canchas de tenis, el número uno del mundo participó de la Ryder Cup, un evento exhibición de golf junto a otras figuras del deporte. Allí, el balcánico resaltó la figura del murciano y lo puso como el líder de la nueva era del tenis: "El futuro del tenis pinta bastante bien, con Carlos (Alcaraz) liderando el terreno. Hemos tenido algunos partidos emocionantes, especialmente este año, con las finales de Wimbledon y Cincinnati, uno de los mejores partidos a tres mangas que he jugado nunca", destacó sobre la final en el Masters 1000 de la Ciudad Reina.

Luego, Djokovic bromeó con la idea de sumar varios partidos ante Carlitos, tal como hizo con Roger y Rafa en el pasado: "Es genial para nuestro deporte que haya cada vez más rivalidades, aunque está claro que las rivalidades con Roger y Rafa, y también con Andy (Murray), están muy arriba para mí. Con Carlos he jugado únicamente en tres o cuatro ocasiones... ojalá que pueda jugar contra él tantas veces como me enfrenté a los otros", tiró entre risas.

La rivalidad entre Djokovic y Alcaraz tiene cuatro capítulos: dos victorias por lado.

En la misma línea, Nole siguió con su tono bromista: "Eso significaría que estaría ahí, en la pomada, en los años venideros. Lo dudo, pero veremos qué tal va", avisó. Claro, la diferencia entre ambos es notable, ya que hay 16 años entre Alcaraz y el serbio.

Por último, el mejor tenista del mundo se mostró muy contento con su 2023: "He tenido un año fantástico, los Grand Slams son lo más importante para mí en este momento de mi carrera, los torneos en los que quiero mostrar mi mejor tenis, y este año he ganado tres de los cuatro Majors y alcancé la final en otro. No puedo pedir mucho más