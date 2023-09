La confesión de Boffelli sobre el último penal de Los Pumas ante Samoa que convirtió Nico Sánchez: "Sentí que la..."

Los Pumas vencieron a Samoa por 19 -10 en el marco del segundo partido argentino (tercera fecha) del Mundial de Rugby Francia 2023, producto de un try anotado por Emiliano Boffelli y cuatro penales, tres de ellos convertidos por el propio win rosarino, que se erigió como la gran figura.

Sin embargo, pudo haber anotado el cuarto de no haber cedido el último de los penales a Nicolás Sánchez, histórico pateador argentino, quien ingresó en el segundo tiempo y cerró la victoria. Se trata de una ejecución clave para Los Pumas pensando en el futuro, porque le impidió a Samoa sumar un punto de bonus, al perder por 8 puntos o más.

Mirá el video

Sobre esa cesión en el penal, Boffelli contó cómo fue el tejido de la jugada y el diálogo previo con Sánchez. "Todos sabemos la clase de pateador que es Nico. La experiencia que le da al equipo. Hace mucho que no jugábamos juntos. Simplemente en el Capitan Run (el día previo) hablamos que si llegamos a coincidir en la cancha íbamos a mirarnos, preguntarnos cómo estamos. Él me preguntó, yo lo vi confiado y yo siempre voy a querer lo mejor para el equipo. Por cómo me lo preguntó y cómo me lo dijo sentí que la metía así que se la dejé a él", reveló.

Luego, al elogiar la actitud del experimentado jugador, agregó: "Igualmente, él siempre respetándome y preguntándome. No es que fue a agarrar la pelota, sino que preguntó y sabe que yo soy el pateador".

Luego, Boffelli se refirió al partido del próximo sábado ante Chile. "El partido lo vamos a encarar como una final. Es una final sudamericana. Es la primera vez que se enfrentan dos países sudamericanos en un Mundial, va a ser un hecho histórico y va a estar lindo", sentenció.

La patada de Nicolás Sánchez. Foto: Los Pumas.

Finalmente, evaluó al rival: "Todos vimos el crecimiento que tuvo Chile en los últimos años. Mejoraron muchísimo físicamente y creo que nos van a presentar mucha batalla. Son muy aguerridos también, así que nos va a costar mucho".