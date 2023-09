La sorpresiva sentencia de Checo Pérez tras su caótica carrera en Japón: "Me atrevo a..."

El 2023 de Sergio Pérez es decepcionante en la Fórmula 1. Los errores en clasificación le costaron muchos puntos en el campeonato, tanto de Pilotos como de Constructores, y sus resultados lo pusieron en la cuerda floja como segundo conductor de Red Bull. Luego de un mal Gran Premio de Japón, Checo dejó una firme, pero sorpresiva sentencia sobre su futuro en la Máxima.

El toque a Magnussen, uno de los errores de Checo en Japón

En diálogo con el medio neerlandés De Limburger, el mexicano hizo un resumen de lo que viene siendo su temporada, en la que quedó muy lejos de Max Verstappen en el Mundial: "Tuve muchos problemas en el verano. Al principio estaba peleando por el título, pero a partir de mayo eso cambió. Estaba pilotando sin confianza. En un momento dado, simplemente no estaba ahí… y eso fue muy duro. Al estar con un equipo de primer nivel, la presión por rendir aumenta rápidamente. Pero no me di por vencido y seguí trabajando duro con los ingenieros para solucionar las cosas", destacó.

Pese a la cadena de rendimientos por debajo de las expectativas, Pérez afirmó que ya está en su mejor nivel: "Mi confianza en mí mismo volvió cuando me di cuenta de que había ganado carreras por mi cuenta a principios de este año. Me atrevo a decir que ahora estoy de nuevo al 100%", disparó.

Checo Pérez tiene 33 puntos de ventaja sobre Hamilton por el subcampeonato de F1.

Por último, el tapatío dejó la vara alta para el próximo año, en el que seguiría con Red Bull: "Y también tengo de nuevo la convicción de que puedo tener una oportunidad de pelear por el título el año que viene", concluyó.

Antes de enfocarse en lo que será 2024, Checo Pérez buscará asegurarse el subcampeonato del mundo en la F1. Tras dos decepcionantes carreras en Singapur y Suzuka, el mexicano tiene 33 puntos sobre Lewis Hamilton a falta de seis Grandes Premios. ¿Podrá conseguirlo o seguirá en caída?