La insólita ironía de Heinze tras la derrota de Newell’s ante Estudiantes antes del clásico con Central: “Soy muy…”

Estudiantes, quien había arrancado la fecha en el último lugar de la Zona B, sorprendió al encumbrado Newell's, al que venció 1-0 en un pobre encuentro jugado en el estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia de Rosario. Ante esto, Gabriel Heinze realizó una dura autocrítica acompañado por una insólita frase.

Al Gringo le consultaron si “le preocupaba que los equipos contrarios hagan muy poco para ganar” y el ex defensor central formuló una extensa respuesta: "Nos está pasando este momento, es una realidad y no tengo otra forma de afrontarla. Es parte de mi vida. Yo también las pasé muchísimas veces pero yo salgo con trabajo, dedicación y esfuerzo".

"Soy muy malo siendo entrenador. Pero de lo otro, soy muy bueno: en el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, el dar todo por esta institución. Después como entrenador soy muy mal", agregó el entrenador de la Lepra rosarina.

Luego, en la misma línea, agregó: "Primero no me puedo meter en el análisis del rival porque tienen un plan de partido. Pero es verdad que nos están pasando estas cosas. En muchos de los 17 partidos que me nombraste les puedo hablar de muchísimas cosas positivas pero es difícil que se vea porque lo primero que dijo tu colega es que hace esos 17 partidos que no se gana".

"Él visualizó el resultado, no todo lo demás. ¿Cuánto importa lo que hizo el equipo para estar cerca del resultado? Eso no se analiza porque no interesa”, cerró sin quitar el foco en la pregunta que claramente lo molestó. El próximo fin de semana tendrá el clásico con Rosario Central, un duelo bisagra para el futuro de Heinze.