Kevin Muñoz: "Ya pienso en una nueva oportunidad del título mundial"

Kevin Muñoz está de regreso. Luego de su derrota por fallo unánime por el título del Mundo en Sudáfrica contra el local Malajika, el boxeador mendocino hizo borrón y cuenta nueva y ya piensa en lo que viene. A la espera de que pueda surgir una nueva oportunidad de combate por la cúspide, el pupilo de Pablo Chacón comenzó a moverse y retomó los entrenamientos luego de un pequeño descanso merecido post trajín de la pelea.

Un poco más en frío y con las pulsaciones en bajada, Muñoz analizó la derrota que le privó la oportunidad de ser el octavo campeón mundial nacido en estos lares del mapa: "Creo que el resultado fue justo. Si bien no me pasó por arriba, ni mucho menos, yo tendría que haber sido claramente superior para arrebatarle la corona, algo que desafortunadamente no pasó. De todo se aprende".

Muñoz tuvo la oportunidad con Malajika de ser campeón mundial.

Luego de unos días de relajamiento tras una larga preparación, Diamante ya traza sus objetivos para lo que viene: "Ahora toca volver al trabajo, agachar la cabeza y entrenar. Ojalá que pueda aparecer una nueva oportunidad de un título de esta envergadura. Tengo la confianza de que voy a ser campeón del mundo en algún momento pero para eso debo demostrarlo. Eso se alcanza con trabajo y metiéndole para adelante".

Desde el gimnasio de Chacón, donde se entrena día a día y sueña a lo grande, Muñoz relata sus sueños con el deseo de poder repetir lo que ve en los pósters de las paredes: "Veo las imágenes de Pablo y sueño con poder hacer tan solo una parte de todo lo que él logró. Es un privilegio aprender y entrenar con él. Lo que el cuenta, lo que vivió. Trato de escucharlo y seguir sus consejos", cerró.