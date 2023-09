El tremendo pedido de Federer a Djokovic y Alcaraz: "Me gustaría que..."

Este fin de semana se jugó la Laver Cup, que tuvo la presencia de jóvenes en ascenso en la cancha y leyendas del tenis en las tribunas. Una de ellas fue Roger Federer, quien jugó su último partido como profesional en este certamen exhibición que terminó en triunfo del equipo Resto del Mundo ante el equipo Europa. Precisamente, el suizo hizo un pedido para la próxima edición: ver a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic juntos en la pista.

En diálogo con la transmisión del torneo, Federer dejó en claro que le gustaría ver a los mejores tenistas del momento defender los colores de Europa, que celebrará la próxima Laver Cup en Berlín: "Me gustaría ver a Novak (Djokovic) otra vez. Para ser honesto, me gustaría verlo junto a Carlos (Alcaraz) en el mismo equipo", disparó.

Sin dudas, una pareja de dobles entre el serbio y el español sería una cita imperdible para los fanáticos del tenis y el deporte en general. El semblante relajado y amistosos del torneo atenta contra la espectacularidad de los partidos, pero un dúo Nole-Carlitos podría ser de los mayores highlights del 2024.

Algo similar sucedió en 2022, cuando Federer compartió cancha con Rafa Nadal en el último partido de su carrera. Más allá de lo emotivo que fue el encuentro, dos de los tres mejores jugadores de la historia regalaron momentos épicos para los aficionados.

De hecho, algunos días atrás fue el propio Nadal quien aseguró que le gustaría jugar junto a Alcaraz. Esto podría darse en el dobles de los Juegos Olímpicos de París 2024, en caso de que el manacorí llegue en plenitud: "Sobre el hecho de jugar el dobles con Carlos, no he tenido la más mínima conversación con él en ese sentido. Pero también me gustaría y sería una buena motivación, un aliciente más para mí poder cerrar mi ciclo olímpico jugando con Carlos, con todo lo que está consiguiendo él, con los jóvenes y con el gran futuro que tiene por delante", expresó.