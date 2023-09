El exultante pedido de Simeone a los hinchas del Atlético tras ganarle el derbi al Real Madrid: “Van a ir al…”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró que su equipo jugó "el partido que los aficionados necesitaban ver", destacó las virtudes en el 3-1 ante Real Madrid, por la sexta fecha de la liga española y se mostró contento" porque "este lunes", los niños irán "al colegio con la camiseta" rojiblanca.

"Jugamos el partido que los aficionados necesitaban ver. Hicimos un partido muy bueno. Lo más grande de hoy fue el espíritu. Si desde abajo sube ese espíritu y desde arriba baja ese espíritu somos un equipo complicado. Veníamos del partido del Valencia, que no estaba preocupado, era un partido que podía pasar. Somos un equipo difícil", señaló un eufórico Cholo.

uD83DuDE42 Lo que le pone feliz a Diego Pablo Simeone.



uD835uDC44uD835uDC62uD835uDC52´uD835uDC51uD835uDC4EuD835uDC61uD835uDC52 huD835uDC4EuD835uDC60uD835uDC61uD835uDC4E uD835uDC52uD835uDC59 uD835uDC53uD835uDC56uD835uDC5BuD835uDC4EuD835uDC59. pic.twitter.com/M4WOjepmm6 — Relevo (@relevo) September 24, 2023

Que, en la misma línea, agregó: "En el primer tiempo entramos fuertes. Sabíamos que podíamos hacer daño por los costados, y tratamos de buscar centros laterales. Necesitábamos hacer un buen partido, tras el partido en Valencia yo les dije que no estaba preocupado. Hicimos un buen partido contra la Lazio".

"En el descanso hablamos que si retrocedemos como con el 2-1, ellos son muy peligrosos. Si jugábamos igual íbamos a perder el partido. Los grandes equipos logran la contundencia defensiva y ofensiva, a más consistencia te eleva la posibilidad de jugar el partido con más tranquilidad. El equipo tiene armas para hacerlo", agregó.

Por último, dejó en claro la felicidad que le produjo el triunfo ante Real Madrid: "No me pongo a interpretar lo que piensan los demás. Interpreto que el equipo hizo un grandísimo partido en lo defensivo y lo ofensivo. Me pone contento que los chicos van a ir al colegio con la camiseta de Atlético Madrid . Eso me pone muy feliz