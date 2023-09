La polémica reacción de Sampaoli tras la derrota de Flamengo en la final de la Copa de Brasil: "No tengo que..."

Jorge Sampaoli sumó otra mancha a su paso por el Flamengo. En la final de la Copa de Brasil, el equipo carioca igualó con San Pablo en el Morumbí y, por la derrota 0-1 en la ida, se quedó sin festejar el título que había conseguido en 2022. De esta manera, el Mengao tiene altas chances de cerrar el año sin éxitos por primera vez en este lustro de dominio. Por eso, el DT tiene su cargo en peligro, pero lo más polémico fue su reacción tras la definición ante el Tricolor.

Mirado de reojo en Brasil por sus explosivas reacciones ante cada traspié, Sampaoli está nuevamente en el ojo de la tormenta. Tras caer en la final, el DT fue el único integrante del Fla en no quedarse a recibir la medalla de plata: "Con respecto a las medallas, me fui del partido. Cuando llegué al vestuario, no sabía. Intenté volver, pero ya había terminado la ceremonia. Felicité a mis jugadores cuando llegaron al vestuario, porque para mí dieron todo lo que tenían. No tengo que demostrar cómo me llevo con mis jugadores", aseguró.

En conferencia de prensa, el cuestionado entrenador aseguró que Flamengo, que no ganó ninguno de los dos partidos en la final, fue mucho más que el campeón: "Yo creo que el partido fue favorable a Flamengo. De los cuatro tiempos que duró la final, tres fueron para nosotros", disparó.

La explicación de Sampaoli (@JovemPamEsporte)

Luego, Sampaoli dejó su opinión bien clara sobre el paso del Rubronegro por el certamen que le dejó 30 millones de reales en premios por ser subcampeón: "En esta Copa de Brasil, Flamengo fue mucho más que todos sus rivales. Pero esto es fútbol", sentenció.

Con una floja actuación de Agustín Rossi en el arco, los cariocas dejaron pasar la última chance de salir campeón en 2023. Sin dudas, la peor temporada de los últimos años para el Mengao: perdió el Campeonato Carioca, la Recopa de Brasil y la Recopa Sudamericana, fracasó en el Mundial de Clubes al no llegar a la final, quedó eliminado en octavos de la Libertadores y marcha séptimo en el Brasileirao.