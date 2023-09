La picante crítica de un DT a Lucas Beltrán tras sus primeros partidos en la Fiorentina: “Le faltan…”

Lucas Beltrán dejó River para tener su primera experiencia europea en la Fiorentina. El delantero está teniendo rodaje, buenas actuaciones pero todavía no marcó goles, algo fundamental para cualquier delantero. Ante esto, el exentrenador italiano Corrado Orrico habló al respecto y criticó no solamente contra el argentino, si no que también apuntó contra M'Bala Nzola.

Corrado Orrico.

"En este momento me parece que les faltan goles"."Estoy esperando a juzgar porque quiero verlos un par de veces más, pero recuerdo que los atacantes muy criticados del año pasado al final marcaron 30 goles entre ellos", aseguró el italiano en diálogo con Corriere Fiorentino.

"Digamos que los dos atacantes tienen, por así decirlo, una situación muy ventajosa en ataque porque, según la vocación del entrenador, las acciones de gol son frecuentes, les toca a ellos estar en el lugar correcto", destacó Orrico.

"Esperaremos un mes más para emitir algún juicio", sentenció el ex DT acerca de Lucas Beltrán, que lleva 7 partidos en Fiorentina sin marcar goles, y de un Nzola que en 5 partidos tampoco pudo marcar.

Si bien no ha festejado con esta camiseta, lo hecho generó que Lionel Scaloni lo convoque para la Selección argentina.