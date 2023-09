La explosiva queja de Djokovic contra la ATP y el tenis actual: "Es un fracaso para..."

Novak Djokovic es el mejor de la historia del tenis y lleva más de 15 años en la elite más absoluta del deporte. Más allá de sus títulos, récords y grandes victorias, el serbio es muy destacado por sus colegas por lo atento que está a todos los detalles dentro del circuito. En esta ocasión, Nole hizo gala de esto al alzar la voz por la precaria situación que atraviesan varios jugadores.

Algunos días atrás, se viralizó una frase de Sumit Nagal, número 159 del ranking, en la que hablaba crudamente sobre la vida de un jugador que no está en el Top 100 del circuito ATP: "Si miro mi dinero en el banco tengo lo que tenía a principios de año: 900 euros. Lo que estoy ganando lo estoy invirtiendo. Recibí un poco de ayuda, pero no tengo ningún gran patrocinador... No tengo nada ahorrado. Sólo me alcanza para mantenerme".

Nagal, el 159° del mundo que reencendió el debate.

A raíz de esto y otros fuertes testimonios, el número uno del mundo se quejó de que muchos tenistas de rankings bajos no tengan más apoyo ecónomico, lo que dificulta el progreso de su carrera: "Yo estuve en el lugar de todos esos tenistas que tiene serias dificultades económicas. Entiendo su lucha, sé de las dificultades que tendrán para pagar los viajes, los entrenadores, los fisioterapeutas. Si no dispones del respaldo deuna federación fuerte tendrás grandes problemas", expresó en primera instancia.

En un encuentro de la Asociación de Jugadores Profesionales (PTPA, en inglés), Djokovic contó su propia experiencia: "Yo vengo de Serbia y no tenía nada de eso. Ahora que tengo influencia y poder, quiero aprovecharlos para mejorar las condiciones. Solemos hablar mucho de lo que ganan los tenistas que han participado en el US Open, pero no de cuántas personas pueden vivir del tenis; hombres, mujeres, doblistas...", planteó.

Djokovic utilizó el US Open como ejemplo de la disparidad económica del tenis.

En esta línea, el más ganador de Grand Slams dejó una tajante frase: "Hay unos 400 tenistas que pueden vivir del tenis, lo cual es un dato muy pobre para un deporte tan global como el nuestro. Es un fracaso para el tenis", disparó.